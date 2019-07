Patrick Egelund var i cheftræner John Lammers' startopstilling for første gang torsdag aften, da EfB mødte Shakhtyor Soligorsk. Den 18-årige kantspiller føler, at han stille og roligt nærmer sig et gennembrud. Hvornår han næste gang skal være med fra start, afhænger af ham selv, siger Lammers.