EfB's georgier havde det svært i Parken: Først øretæve - så ferie

Det var en lavmælt og træt Lasha Parunashvili, der sent mandag aften traskede mod spillerbussen efter Georgiens 5-1-nederlag mod Danmark i Parken.

EfB's georgiske midtbanespiller fik lov til at spille med i en times tid, uden at han gjorde nogen forskel for noget af holdene.

- Jeg synes egentlig, at det gik okay. Mest i anden halvleg, da jeg fik lidt flere bolde at arbejde med, men jeg havde det svært, fordi jeg spillede på en uvant position, sagde Lasha Parunashvili, der ikke spillede 6'er som i EfB - altså den kontrollerende defensive midtbanespiller - men mere som 8'er med flere offensive pligter.

Dem nåede han ikke at udfylde ret mange af, inden han blev skiftet et kvarter efter pausen, men alligevel var han på en måde tilfreds.

- Det var en svær kamp, fordi vi mødte et godt dansk hold, og fordi vi manglede fem-seks af vores bedste. Men for mig var det stort at være med, det var min første turneringskamp fra start for det georgiske A-landshold, sagde Lasha Parunashvili.