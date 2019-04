EfB's anfører forlænger: Halsti går forrest i et år mere

Markus Halsti bliver i EfB. Den 35-årige finne har overbevist klubbens ledelse om, at han sportsligt er værd at satse på i endnu en sæson.

Den 35-årige finne, der kom til klubben fra FC Midtjylland før denne sæson, har med sine præstationer overbevist sportschef Jimmi Nagel Jacobsen om, at han er værd at satse på i endnu en sæson.

Forbillede på alle måder

- Hvorfor er der gået så lang tid, før I er blevet enige?

- For det første skulle vi som nævnt lige se ham an, og for andet har der jo også været en forhandling. Vi har været i gang i flere uger med at forhandle aftalen på plads, for vi har jo ikke uanede økonomiske midler.

- Har du været nervøs for, at I har ventet for længe?

- Nervøs vil jeg ikke sige, men det er da klart, at man aldrig kan tage en spiller som Markus Halsti for givet. Han har en plan om at rejse hjem til Finland for at slutte karrieren, og vi har da været bevidste om, at han også kunne vælge den mulighed.

- Hvor meget betyder det for jeres beslutning om at beholde ham, at han er et kæmpe aktiv for truppen uden for banen?

- Lad mig slå fast, at vi aldrig havde forlænget aftalen med Markus, hvis vi ikke mente, at han kunne hjælpe os rent sportsligt. Han er her for at spille fodbold, det er det vigtigste. Men det er klart, at det en god sidegevinst, at han samtidig er en ledertype, han er respekteret på holdet, og så kan han være et forbillede for de unge spillere. De kan lære af Markus, hvordan man passer på sig selv og lever som professionel.

- Så netop fordi I satser på de unge, forlænger I med en gammel spiller?

- Sådan kan man godt sige det. Vi satser rigtig meget på vores unge spillere, men de kan ikke klare sig uden rutinerede holdkammerater, og Markus er det bedste eksempel på, hvor stor gavn unge spillere kan have af ældre holdkammerater.