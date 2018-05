EfB's Jesper Lauridsen: Det er jo ikke noget super resultat

FODBOLD - JV I SILKEBORG: - Vi lever stadigvæk, men vi hvade selvfølgelig håbet på, at vi kunne have lavet et mål heroppe.

Jesper Lauridsen var skuffet efter torsdagens nederlag på 1-0 i den første af de to playoff-kampe om en billet til superligaen mod Silkeborg.

- Jeg synes, at der var optræk til en scoring nogle gange undervejs, men vi mangler lige det sidste. Og det er hamrende ærgerligt, mente Jesper Lauridsen.

Esbjerg-backen mente ikke, at det var nødvendigt at give Silkeborg så mange hjørnespark i anden halvleg - og det var da også et af disse hjørnespark, som førte til kampens enlige scoring.

- De var farlige, når boldene blev slået over i bagrummet. Det er noget af det, som vi skal have set på frem mod søndag, men jeg tror fortsat fuldt og fast på, at vi kan vende det her.

På søndag i Esbjerg bliver det dog nok nødvendigt at holde Silkeborg fra at score, hvis Esbjerg skal op i superligaen.

- Et mål til dem på søndag betyder, at vi skal op at lave tre mål - og så kan det i hvert fald blive vanskeligt, men vi er på ingen måde rystede. Vi kommer tilbage. Vi vil i hvert fald gøre alt, hvad vi overhovedet kan, understregede Jesper Lauridsen.