EfB-træner med mange muligheder i offensiven: John Lammers i uvant dilemma

- Jeg var faktisk fint tilfreds med Yuri mod FC København. Han arbejdede godt og kom også frem til chancer, men vi skal jo også lave nogle mål, og Petre er mere målscorer end Yuri, sagde John Lammers, der altså synes at hælde til at give rumæneren chancen igen.

Helt fremme står valget endnu en gang imellem Yuri Yakovenko og Adrian Petre, og John Lammers åbnede måske en lille smule op for posen, da han torsdag fokuserede på de to spilleres styrker.

Begge fik chancen i A-formationen ved torsdagens træning, og et frisk gæt vil være, at Mathias Kristensen for første gang i foråret må finde sig i at starte på bænken.

Egentlig kunne man også sige, at der på kanterne er fire spillere til to pladser, men da Carlo Holse, der er tilbage på holdet efter sin frivillige udelukkelse mod FC København, er stensikkert valg som den ene kantspiller, og Emmanuel Oti Essigba endnu ikke er klar til at starte på banen, står valget som den anden kantspiller reelt mellem Mathias Kristensen og Adnane Tighadouini.

Hele fire spillere til to pladser er der at vælge imellem, og det glæder træneren sig naturligvis over.

FCM er et modent hold

Resten af holdet giver sig selv.

Midt på er der genvalg til Mark Brink som erstatning for den karantæneramte Lasha Parunashvili, og i midterforsvaret glider Rodolph Austin ind i startformationen. I den sammenhæng gør det ikke den store forskel, at Jeppe Brinch har karantæne - Austin skulle spille under alle omstændigheder.

EfB er således i noget nær stærkeste formation mod FC Midtjylland, og det bliver der brug for mod et midtjysk hold, der endnu ikke har tabt i 2019, og som onsdag aften på imponerende vis spillede sig i pokalfinalen med en 4-0-sejr over OB.

John Lammers var på tribunen til både den kamp, og da FC Midtjylland i lørdags spillede 0-0 mod FC Nordsjælland, og selv om han ikke blotlægger alle sine taktiske overvejelser, udpeger han gerne midtjydernes væsentligste spiller.

- Vi skal lægge pres på Jakob Poulsen. Evander er også en dygtig spiller, men det er Jakob Poulsen, der har ideerne og holder sammen på deres hold, mener John Lammers, der onsdag så et OB-hold være godt med ved både 0-0 og 1-0. Derefter var der intet at spille om.

- Vi viste selv i den seneste kamp mod FC Midtjylland, at det kan lade sig gøre at komme tilbage mod dem, hvis man kun er bagud med et enkelt mål. Men hvis de som mod OB kommer foran med to, giver de det ikke fra sig. FC Midtjylland er et stærkt og meget modent hold, roser John Lammers.