EfB-træner forsvarer sin unge back

- Jeg vil videre og vinde hver kamp, men vi skal også se på mulighederne. Jeg kan dræbe nogle af spillerne, sagde Lammers og konstaterede, at flere af hans spillere på grund af landsholdsindkaldelser ikke har haft meget ferie.

- Jeg overvejer det, fordi vi skal spille med friske spillere. Det er vigtigere, at de er friske, end hvad deres navn er, sagde han.

Her overvejer Lammers at tage nye spillere med på holdet.

Og det gjorde EfB ikke. Derfor har holdet kun et point efter tre kampe i superligaen, og på torsdag er der europæisk returkamp hjemme mod Soligorsk.

- Når vi havde bolden, gjorde vi noget med den, sagde han med henvisning til, at FCN havde bolden mest.

- Ja, og vi fik også 100 procents-chancer i anden halvleg. Vi hjalp dem ind i kampen med deres mål, og ellers var organisationen god. Man så at nogle spillere var trætte, og det er normalt, når man har et program som dette, men organisationen var god, og vi burde bare have scoret på nogle af de chancer, vi skabte, mente den hollandske træner.

EfB-træneren var enig i, at det var en kamp, hans hold burde have vundet.

- Han skal lære af det. Anyembe har været virkelig god i de første to kampe, og han var også god i Soligorsk. Men hvis du er træt, laver du sådan nogle fejl, og vi kan bebrejde ham, men som jeg siger, er det normalt, at det sker. Han er en virkelig god spiller, der gør gode fremskridt, men når du er træt, træffer du forkerte beslutninger, sagde John Lammers.

FODBOLD: Det var en fejlaflevering fra Daniel Anyembe, der satte FC Nordsjælland i gang i en kamp, som EfB burde have vundet, men tabte 0-2.

En dårlig clearing

Daniel Anyembe var efter kampen i Farum hurtig til at erkende sin fejl.

- Det er bare en dårlig clearing af mig, og så går der ikke mere end tre sekunder, før den ligger nede i målet. Det skal jeg bare forbedre, og så må jeg bare komme videre, sagde backen.

Vil du losse bolden langt væk næste gang?

- Jeg finder nok en bedre løsning i hvert fald, sagde Anyembe, der som resten af holdet var skuffet over den manglende pointhøst.

- Det er en super ærgerlig følelse, at vi står her efter tre kampe med kun et point, sagde han.

- Det er lidt hårdt mentalt, at de sidste marginaler ikke er med os. Vi har spillet okay indtil videre, så jeg er sikker på, at resultaterne nok skal komme.

- Selv om resultaterne ikke er med os, er der gode perioder i vores spil, og det er det, vi skal tage med os.