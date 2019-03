EfB-træner efter nederlag: - Jeg spurgte mine spillere, om de ikke gad spille

EfB: Han svarede kort, John Lammers, på spørgsmålet om, hvad der gik galt i 1-3-nederlaget til SønderjyskE.

Everything, sagde EfB-træneren. Alt.

- Vi spillede ikke godt. Vi var der ikke i duellerne. Vi var ikke forberedt, sagde han.

Hvorfor ikke?

- Jeg ved det ikke. Jeg spurgte mine spillere om det samme. Om de ikke gad spille. Jeg sagde til dem, at det var en vigtig kamp på en svær bane, og at de (SønderjyskE, red.) ville gøre alt for at vinde den kamp. Vi skulle være klar, men det var vi ikke.

EfB-træneren tog selv ansvaret for at spillerne ikke var klar på sig.

- Hvis spillerne præsterer sådan her, så er jeg ansvarlig. Jeg synes ikke, vi gjorde det godt, og det skal vi have analyseret.