EfB-sportschef om ny træner: En dansker er første prioritet

Jimmi Nagel Jacobsen har haft træner John Lammers med inde over alle beslutninger om spillerkøb. Han glæder sig over, at Claus Nørgaard har sagt ja til at være en nødløsning som træner og går efter en permanent trænerløsning, der vil holde fast i klubbens strategi.

EfB: Beslutningen var uundgåelig.

John Lammers skulle fyres.

Det fortæller sportschef Jimmi Nagel Jacobsen efter mandagens dramatiske udvikling i EfB.

- Vi havde alle en fast tro på, at det ville vende for os mod Randers, og vi havde også alle sammen en god følelse, fordi træningen var forløbet godt, men da vi vi tabte, så vi ingen anden udvej.

- Var det også måden, I tabte på, der gjorde en forskel?

- Nej, det var mere den lange periode med dårlige resultater, der blev udslagsgivende, men det gjorde det da ikke bedre, at vi tabte efter så dårlig en præstation. Alle har kunnet se, at vi har kæmpet med at få resultaterne, men vi troede alle på, at det ville vende, og ingen af os havde forventet, at vi ville ligge, hvor vi ligger efter ni kampe.

- Har du givet John Lammers rimelige arbejdsbetingelser - altså har du købt de spillere, han skulle bruge for at få holdet til at fungere?

- Jeg har set kritikken fra blandt andre dig, og vi kan da godt blive enige om, at de spillere, vi har hentet, ikke har nået det niveau, vi havde håbet på, men John har været inde over samtlige beslutninger. I praksis er det jo sådan, at jeg liner tre-fire emner op til den position, vi kigger efter, og så vælger træneren den, han helst vil have. Derefter går jeg så i gang med at finde ud af, om det er muligt.

- Men du kan vel omvendt også sige, at du ikke har haft pengene til at købe bedre spillere?

- Sådan kan man også vende det. Man får jo den kvalitet, man betaler for.

- Og som jeg hører det, havde I allerede brugt pengene, da I kom i problemer, og Mohammed Dauda var derfor en slags ekstra bevilling fra bestyrelsen?

- Det er korrekt.

- I skriver, at I nu vil intensivere trænerjagten - betyder det, at I har været i gang længe?

- Nej, det gør det ikke. Jeg begyndte først at tænke i de baner, da jeg vågnede meget tidligt i morges. I første omgang er jeg og klubben glad for, at Claus Nørgaard tager over midlertidigt, men jeg vil gerne understrege, at det kun er midlertidigt. Claus har ikke noget ønske om at være cheftræner på permanent basis.

- Og du har vel listen over emner klar?

- Jeg har altid en liste over både trænere og spillere klar, og samtidig har min telefon ringet stort set uafbrudt, siden pressemeddelelsen kom ud. Både trænere og agenter har ringet, så man skal i hvert fald ikke være i tvivl om, at EfB stadig er en attraktiv adresse.

- Hvilken profil går I efter?

- Vi skal bruge en med erfaring, og vi skal bruge en, der vil videreføre vores strategi, altså en, der tør bruge vores egne talenter. Vi har ikke brug for en træner, der bare stiller 11 mand på 30 år på banen.

- Skal han være dansker?

- Det er vores klare første prioritet, men vi går først og fremmest efter kvalitet.

- Og tidshorisonten?

- Hurtigt muligt, men vi skal bare være så sikre som muligt på, at det er den rigtige.