De, der havde håbet at kunne sige "go'Dauda" til EfB's nye angriber ved fredagens træning, blev skuffet. Ghaneseren Mohammed Dauda var i København for at få sin arbejdstilladelse på plads.

- Sportschef, Jimmi Nagel Jacobsen, hvis han får det, er han så i spil til kampen mod AGF søndag?

- Det er han helt sikkert.

- Men han mangler vel kamptræning?

- Det gør han måske nok, han spillede en træningsturnering med Anderlecht mod blandt andre Ajax for en måned siden, så det er jo et stykke tid siden, men fysisk er han i rigtig god form.

- Det er jo ikke, fordi han har scoret mål i stimer, er det her en spiller, hvor det kan blive både fugl og fisk?

- Sådan ser vi det ikke, vi er sikre på, at han kan tilføre vores hold masser af værdi med sin power og dynamik. Han kan spille alle de offensive pladser, inklusive pladsen lige bag ved den dybe angriber, så han vil give os en ny dimension.

- Hvordan kommer en klub som EfB i nærheden af en spiller fra Anderlecht?

- Det har heller ikke været nemt, og vi ved, at der faktisk var fem-seks klubber, vi normalt ikke kan konkurrere med, der også var interesserede. Men både John (cheftræner John Lammers, red.) og jeg har arbejdet med Vitesse i Holland, hvor Mohammed Dauda har spillet, og derfra kendte vi ham. Jeg har faktisk tidligere haft kig på ham.

- I har en købsoption på ham, har det været med til at lokke ham til Esbjerg?

- Vi tror, at det er en vigtig detalje, fordi det viser, at vi tror på ham.

- Du har tidligere sagt, at du var tilfreds med truppen, er det her så en reaktion på den dårlige start?

- Det kan du godt sige, for hvis vi havde haft 12 point og scoret 15 mål, havde vi nok ikke gjort noget. Selv om en spiller som Mohammed Dauda altid er interessant.

- Du siger, at I har handlet færdig, men hvis jeg nu fortæller dig, at jeg ved, at Adnane Tighadouini er kommet i overskud i Malaga og kan rejse transferfrit, hvad siger du så?

- Så siger jeg, at det ved jeg godt, men at han jo stadig skal have en løn, som vi ikke kan betale, så han er ikke et tema.