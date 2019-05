EfB: Når EfB mandag aften skal forsøge at tage endnu et skridt i retning af de sensationelle bronzemedaljer, bliver det uden anfører Markus Halsti på holdet.

Den finske anfører, der i denne uge forlængede sin kontrakt med EfB for endnu en sæson, pådrog sig en mindre skade i kampen mod Brøndby, han spillede færdig, men skaden har holdt ham væk fra træningsbanen i denne uge, og træner John Lammers planlægger ikke med Halsti mod FC Nordsjælland.

- Jeg forventer, at han er klar mod OB på fredag, siger John Lammers, der har to mulige erstatninger for Halsti, Jacob "Lungi" Sørensen og Jeppe Brinch. Lørdagens træning indikerer, at valget falder på førstnævnte, og det betyder så, at Mark Brink får genvalg på den centrale midtbane - i øvrigt samme konstellation som i den omvendte kamp i Farum, da "Lungi" erstattede en skadet Rodolph Austin i midterforsvaret.

Længere fremme på banen tyder meget på, at Mathias Kristensen erstatter Adnane Tighadouini i startformationen. Tighadouini måtte udgå med en skade i Brøndby og trænede først med holdet igen lørdag.

- Jeg skal bruge spillere, der er 100 procent klar, siger John Lammers, der ikke vil afsløre, om Yuri Yakovenko eller Adrian Petre starter som angriber - gættet herfra er Yakovenko, der spillede med A-kæden lørdag.