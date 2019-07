EfB letter mod nyt europæisk eventyr

Derfor ankommer EfB også i god tid til sit hotel onsdag eftermiddag, inden torsdagens Europa League-kvalifikationskamp mod Soligorsk. Holdet forventer at træne en times tid onsdag aften ved 20-tiden lokal tid for at fornemme banen og omgivelserne på stadion.

Mindst et udebanemål

Cheftræner John Lammers satser naturligvis på et godt resultat, men hvad det er, kan være lidt svært at regne ud på forhånd.

- Vi tager til Hviderusland for at få et godt resultat, og det er det, vi er indstillet på at kæmpe for, selvom det bliver en hård opgave. Det er svært at sige, hvad et godt resultat derovre er, da det afhænger en del af kampens udvikling, men der er ingen tvivl om, at vi vil gå efter at lave mindst et udebanemål, som i sidste ende kan blive meget værdifuldt, siger han til efb.dk.

Mens almindelige danske fodboldfans næppe kender det store til torsdagens modstander, føler EfB sig godt forberedt på hviderusserne.

- Shakhtyor Soligorsk er en modstander, som vi ikke kendte alverden til i forvejen, men det gør vi nu. Vi har set dem flere gange, og analyseret på deres stærke og svage sider, så vi føler os så godt forberedte som overhovedet muligt.

- For mange af spillerne er det første gang, de spiller kampe af denne type på klubniveau. Men selv om omgivelserne er helt anderledes, så er spillet det samme, og vi skal blot fokusere på det samme som altid, for så har vi en god chance for at få det resultat med hjem, som vi ønsker, siger John Lammers.

Efter kampen overnatter EfB igen på hotellet, og fredag træner holdet inden hjemrejsen.