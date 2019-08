EfB lejer angriber i belgisk topklub

EfB: Måske er ghanesiske Mohammed Dauda løsningen på EfB's scoringsproblemer.

I hvert fald får han nu chancen for at bevise sig på dansk jord i resten af sæsonen.

EfB lejer den 21-årige ghanesiske angriber i belgiske Anderlecht frem til næste sommer. Samtidig er der aftalt en købsoption.

Dauda spillede i foråret flere forskellige positioner i angrebet hos den hollandske klub Vitesse Arnhem, hvortil han var udlejet i en halv sæson. Han scorede tre mål under lejeopholdet.

Han blev udlejet, efter at han i første halvdel af sidste sæson havde svært ved at spille sig på holdet i Anderlecht. Han startede kun inde en enkelt gang og blev desuden skiftet ind i fire kampe.

Nu skal den 21-årige angriber jagte spilletid og mål i EfB.

- Med Mohammed Dauda, der kan spille alle offensive positioner, får vi tilført fart og power på den sidste tredjedel af banen. Han er samtidig en hårdtarbejdende spiller, som kan skabe plads til både sig selv og holdkammeraterne, ligesom det at score mål ikke er fremmed for ham. Vi tror på, at EfB og Dauda bliver et godt match, siger sportschef Jimmi Nagel Jacobsen.