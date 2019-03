EfB kæmper for en plads i medaljespillet: Fem fikspunkter før finalen

Jesper Lauridsen laver V-tegnet i pokalkampen mod OB. Eller også gør han dommer Jakob Kehlet opmærksom på, at han nu har lavet to fejl. Kampen i Odense faldt lidt uden for mønsteret i dette forår, hvor EfB har spillet godt hver anden gang i superligaen. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix