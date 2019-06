EfB henter sin fjerde finne

Pyry Soiri kommer med anbefalinger fra sine finske holdkammerater på landsholdet. EfB-sportschef Jimmi Nagel Jacobsen er glad for udvalget af kantspillere i klubben, men han holder øje med muligheden for at hente en mere.

Først var der en, så kom der to til, og nu kommer den fjerde minsandten.

Den 24-årige Pyry Soiri udgør den sidste fjerdedel af den finske kvarter, der nu er på kontrakt i EfB. Tirsdag aften skrev han under på en treårig kontrakt og gør dermed Noah Nurmi, Markus Halsti og Joni Kauko selskab hos bronzevinderne.

EfB-sportschef Jimmi Nagel Jacobsen havde inden dette transfervindue et princip om, at han kun gik efter transferfrie spillere - det princip brød han i Pyry Soiris tilfælde.

- Han var simpelt hen for god en mulighed at lade gå fra sig, siger Jimmi Nagel Jacobsen, der naturligvis ikke vil fortælle, hvad EfB har måttet betale for at få Pyry Soiri løst fra kontrakten i østrigske Admira Wacker Mödling - på det normalt ret pålidelige website www.transfermarkt.de står Soiris værdi opført til 350.000 euro - hvilket svarer til 2,5 millioner kroner.