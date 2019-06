EfB henter ny offensivspiller

EfB: Et nyt kort føjes til EfB's offensiv.

EfB henter offensivspilleren Nicklas Røjkjær i Viborg. Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

Sportschef Jimmi Nagel Jacobsen fortæller, at EfB har fulgt Nicklas Røjkjær længe, og han er derfor tilfreds med, at det er lykkes at lave en længerevarende aftale. Aftalen med Røjkjær løber frem til sommeren 2023.

- Nicklas Røjkjær er en spiller, vi har holdt øje med i en lang periode. Allerede på ungdomsniveau da han var i Silkeborg og efterfølgende tog til FC København, havde vi ham på blokken over interessante spillere. Nu er timingen rigtig, og vi ser frem til samarbejdet, siger Jimmi Nagel Jacobsen i pressemeddelelsen.

- Sammen med Nicklas har vi lavet en god plan for de kommende sæsoner, og vi tror meget på, at vi i fællesskab kan få tingene til at gå op i en højere enhed. Nicklas var en profil for Viborg i NordicBet Ligaen i sidste sæson, og tiden er inde til at tage næste step.

20-årige Nicklas Røjkjær, der er noteret for 27 U-landskampe, spillede 28 kampe for Viborg i den forgangne sæson, hvor det blev til seks scoringer.