EfB henter angriber i SønderjyskE

FODBOLD: EfB henter den 18-årige angriber Adis Murati i SønderjyskE.

Talentet har fået en toårig kontrakt og skal spille en rolle på klubbens U/19-hold.

- Jeg er virkelig glad og stolt over at have lavet en aftale med EfB, og det er en drøm, der er gået i opfyldelse. EfB er en stor klub, og der er blevet lavet en god plan for mig, så jeg ser frem til at starte og lære mine nye holdkammerater at kende, siger Murati til efb.dk.

Ungdomselitechef hos EfB, Niels Erik Søndergård ser et stort potentiale i Adis Murati, der ikke har spillet nogen superligakampe for SønderjyskE.

- Adis er en pågående og arbejdsom angriber, og han er en type, vi ikke har pt. i EfB, så derfor kommer han til at passe godt ind. Vi glæder os over, at han har valgt EfB Akademi til, og ser samtidig frem til at udvikle yderligere på hans spidskompetencer, siger Søndergaard.