EfB har ingen planer om at købe ny angriber

Scoringskrisen i EfB skal ikke løses ved at købe en ny angriber, inden transfervinduet lukker. Det er i hvert fald ikke planen, siger sportschef Jimmi Nagel Jacosen.

EfB: Op til denne sæson EfB installeret nye mål på Blue Water Arena Et par grå metalstænger bag baglinjerne holder de blåhvide net udspændt. Søndag spillede EfB for tredje gang med de nye mål, men det er stadig kun Pyry Soiri, der har fået de nye net til at blafre. På 270 minutter plus dommernes tillægstid har Esbjerg kun scoret en enkelt gang. Ingen af de to spidsangribere har fundet målet endnu. Men scoringskrisen får ikke sportschef Jimmi Nagel Jacobsen til at ryste på hånden. Han stoler på truppen og har ikke kig på nye angribere. - Vi kigger som sådan ikke. Vi holder øje med markedet, indtil deadline lukker. Som vi har sagt hele tiden, så er vi godt tilfreds med truppen og har troen på, vi kan etablere os i superligaen, siger han. Så I skal ikke have en nye angriber ind? - Ikke som det ser ud lige nu.

Selvtilliden er væk Jimmi Nagel Jacobsen tror på, at når først en af angriberne lykkes med at score, så følger der flere mål. - Jeg er lige så irriteret som alle andre over, at vi ikke sparker dem i kassen. Men vi har samme hold og samme målscorere som sidste år. Jeg har stadig tro på, at når vi får plaffet en ind, så kommer der selvtillid, siger han. Sportschefen påpeger, at målene var fordelt på andre end spidsangriberne sidste år, og det, mener han, er positivt. - Alle skal helst bidrage, det har været en af vores styrker. Det har vi været glade for, for det gør os mindre sårbare, når vi ikke har en stor trup. Vi skal præstere som hold. Vi er ikke helt så skarpe og kyniske som i sidste sæson. Det skal vi finde tilbage til. Også cheftræner John Lammers mener, at de manglende mål i høj grad er et spørgsmål om selvtillid. Han fokuserer på, at Yuri Yakovenko, som misbrugte en stor chance søndag, når frem til chancerne. - Hvis Yuri havde scoret to gange i torsdags, havde han helt sikkert scoret på den chance. Men han kommer frem til chancerne. Det øjeblik, han ikke kommer frem til noget, skal vi være bekymrede, siger John Lammers.

Mere tid EfB-anfører Markus Halsti var tilfreds med hans og holdkammeraternes præstation, men erkender, at de manglende mål og point påvirker holdet. - Det sætter sig i hovedet. Det er vigtigt, at vi er ærlige i omklædningsrummet, sagde han efter kampen. EfB skal ikke længere bekymre sig om europæisk fodbold, og det er der trods alt noget positivt i, mener Halsti. - Vi kan træne mere nu. Vi har mest trænet restitution, og så er næste kamp kommet. Efter kampen mod Shakhtyor har vi kun kunnet trænet lidt taktisk. Nu skal vi kigge på, hvad vi gør godt. For der er mange positive ting. Også nogle negative. Vi skal have den sult og vindermentalitet, som vi havde sidste år. Nu har vi tid til at træne på de ting. Nu kan vi fokusere på de ting, vi skal gøre bedre.