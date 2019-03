EfB hårdt ramt på bemandingen inden kampen mod FCK: Indviklet puslespil for John Lammers

- Der er ikke tale om, at det er indføjet i kontrakten, eller at FC København har krævet, at han ikke spiller, men vi har valgt at beskytte Carlo fra en potentiel ubehagelig situation. Tænk, hvis han eksempelvis lavede selvmål, det ville jo kunne udlægges på en helt forkert måde. Havde han været en erfaren spiller på 28-30 år, havde vi måske valgt anderledes, men nu vælger vi at tage hensyn til, at han er ung og uerfaren, og vi passer på ham, siger sportschef Jimmi Nagel Jacobsen.

Det lå efter Vejle-kampen fast, at Rodolph Austin og Lasha Parunashvili sidder over med karantæne, og derudover er det også besluttet, at FCK-lejesvenden Carlo Holse ikke skal spille.

Marginalspillere i spil

Cheftræner John Lammers ærgrer sig i sagens natur over at måtte undvære sit vel nok bedste offensive kort, og i det hele taget skal han have lagt et ret kompliceret puslespil på taktikbordet.

Oveni i karantænerne til Austin og Lasha og Holses fravær kommer, at målmand Jeppe Højbjerg torsdag ikke trænede på grund af sygdom - det forventes dog, at han er klar søndag.

Det samme skal flere marginalspillere være. I forsvaret er det helt logisk, at Jeppe Brinch bliver makker med Markus Halsti, og midt på tyder alt på, at Mark Brink får chancen fra start. Lidt længere fremme skal Adnane Tighadouini med fra start, og når han skal skiftes ud efter en halvleg eller lidt mere, ligner det, at Emmanuel Oti Essigba skal på banen.

Helt fremme står valget mellem Yuri Yakovenko og Adrian Petre, og et kvalificeret bud vil være, at Yakovenko belønnes for sin fine kamp mod Vejle og starter på banen.

John Lammers havde flere forskellige formationer i spil til torsdagens træning, men han holder indtil videre de taktiske kort tæt til kroppen.

- Vi er udfordret på bredden i truppen, og vi skal op mod en rigtig modstander, men derfor tager vi stadig til København for at vinde, siger EfB-træneren.