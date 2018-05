EfB-fans har recepten klar mod Silkeborg

Jv.dk har spurgt på Facebook, hvad EfB-fansene vil have ændret frem til den anden playoff-kamp mod Silkeborg. Her er en god håndfuld bud.

Lasse Sirich Andersen: De skal komme blæsende ud. Lammers skal forstå, at han skal spille med 4-4-2, så må Tim Hölscher sidde over. Det kan ikke passe, at Adrian Petre skal løbe og lave alt arbejde selv, og så derefter ikke har nogen at spille til. Og for det andet, hvorfor tage Petre ud, han er en af de få, der kan lave mål, så håber han forstår at spille 4-4-2 så skal vi nok vinde.

Thomas Hundahl Hansen: De skal spille angrebsspil og droppe det småbold på tværs af banen.

Lea Dahl Jensen: Bænk Oti og ind med Mathias Kristensen. Han tør skyde udefra og falder ikke, som vinden blæser.

Jens Henrik Pedersen: Jeg synes, vores angriber skal have træning i, hvordan man afslutter og laver mål (afslutningstræning, der giver dem lidt selvtillid) og så lad os spille 6 forsvar og 4 angriber (kick and rush, long ball)

Morten Thybo: Måske alle EfB’s spillere skulle træne kondition de næste par dage, så de ikke ser så sølle ud, som de gjorde i anden halvleg i går. SIF har jo før vist, de er til at tale med i slutningen af kampene. Hvis Lars Jacobsen skal kommentere kampen på søndag, så hør ham, om han ikke lige kan nappe højre backen. Hagelskjær løber jo stadig rundt i Silkeborg og leder efter sig selv.

Morten Svensgaard: Vi bliver nødt til at blive i 4-5-1, eftersom vi har spillet det hele sæsonen - uden at teste andre systemer. Så om muligt ville jeg stille med Højbjerg - Anyembe, Brinch, Agus, Lauridsen - Matthis K (højre wing), Lungi, Brink, Oti (venstre wing), Dreyer (offensiv midt/hængende), Petre.

Alternativt Brink som offensiv, Schetino ind på midten, Dreyer på fløjen og Matthias K på bænken.

Hagelskær har ikke niveauet og koster megen panik ved mere eller mindre konsekvent at være fejlplaceret og/eller hoppe på simple finter. Såfremt Anyembe er skadet, ville jeg kigge grundigt på om Schetino eller Lungi kunne spille en højreback, vi er alt for sårbare der, når Hagelskær ikke holder niveau.

Længere fremme er play-off kampe ikke tidspunktet til at eksperimentere med om man kan få semi-invalide spillere uden kamptræning igang - så Hölscher og Yakovenko må se kampen fra tribunen og jagte kampformen i sommerkampe mod SGI og Varde. Det giver plads til et mix af Matthias K, Mark Brink, Oti og Dreyer på de tre offensive pladser bag Petre.