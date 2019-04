EfB-chok: Forsvarsprofil skadet under træning

EfB-midterforsvarer udgik af fredagens træning med en skade i baglåret. Træneren er ved at løbe tør for forsvarsspillere.

EfB: Rodolph Austin hilste kort, satte sig ned, tog sine støvler af, tog gummiskoene på og traskede tavst mod omklædningsrummet med bøjet hoved.

Godt og grundigt træt af det hele.

For et par minutter inden da var han humpet fra træningsbanen med det, der lignede en fiberskade i baglåret. Det skete i spillet til to store mål, Austin var naturligvis i A-formationen, han havde lige leveret en af sine præcise tværafleveringer over 50 meter i brystkassen på Adnane Tighadouini, da han tog sig til baglåret, bøjede hovedet og forlod banen.

Ingen ved endnu, hvor alvorlig skaden er, men det er bekymrende på flere måder, hvis Austin som forventet må sidde over i længere tid. Dels naturligvis fordi han bare er en vigtig spiller, men også fordi EfB i løbet af de næste 10 dage står over for de tre hold i mesterskabsspillet, vestjyderne skal kæmpe med om de sekundære placeringer. Efter udekampen mod FC Nordsjælland på søndag venter torsdag og den efterfølgende tirsdag hjemmekampe mod Brøndby og OB.

Løsningen i midterforsvaret til søndag ser helt sikkert ud til at blive Jacob "Lungi" Sørensen, for som cheftræner John Lammers tørt konstaterede:

- Jeg er ved at løbe tør for forsvarsspillere.