FODBOLD: Senere søndag offentliggør EfB-cheftræner John Lammers sin trup til mandagens superligakamp ude mod AaB.

Men Lammers fortæller JydskeVestkysten, at Rafael van der Vaart for første gang bliver en del af truppen.

Den tidligere verdensstjerne, der blandt andet har spillet i Ajax, HSV, Real Madrid og Tottenham, starter dog kampen på bænken.

- Vi glæder os til at have ham med til Aalborg. Han betyder allerede rigtig meget for truppen, roser Lammers.

- Men vi skal stadig passe på ham. Vi skal have gavn af ham hele sæsonen, men han har trænet rigtig godt i den seneste periode, så det er helt naturligt, at vi nu indlemmer ham i truppen til kampen.

AaB-EfB spilles mandag kl. 19.00.