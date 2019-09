EfB blæser til angreb mod Randers

EfB: EfB har brug for en sejr i søndagens kamp mod Randers for at hægte sig på midterfeltet i superligaen, og træner John Lammers blæser derfor til angreb.

- Vi har brug for point, vi har brug for at score nogle mål, og derfor er vi nødt til at spille med risiko, siger den hollandske cheftræner, der har sat handling bag ordene i de seneste to dages træning.

I A-formationen er der således blevet eksperimenteret med at bruge både Yuri Yakovenko og Adrian Petre på banen på én gang - noget, der for ganske få uger siden ville være utænkeligt. Men John Lammers holder fast i, at selv med begge på banen, vil formationen være den samme.

- Hvis du spørger mig om tal-kombinationen, hedder det stadig 4-3-3, men det afhænger selvfølgelig af, hvordan spillerne ligger i forhold til hinanden. Vi kan godt spille med Petre som en slags 10'er og Yuri helt fremme, det kan godt fungere, mener John Lammers, der også har prøvet den ghanesiske lejesvend Mohammed Dauda i rollen som playmaker bag ved den forreste angriber.