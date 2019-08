To EfB-profiler tæt på at komme i slagsmål til træning. Anfører Markus Halsti kritiserer sig selv og holdkammeraterne for at være blevet for dovne, og han håber, at lussingen i Aalborg har vækket holdet.

- Jeg sagde til ham, at det bedste, han kunne gøre, var at gå på banen og score mod Rudys (Austins, red.) hold, det ville irritere ham allermest, siger Markus Halsti, der faktisk kunne genkende Yakovenkos reaktion fra de kampe, holdet har spillet i denne sæson.

- Ind imellem er vi for flinke og høflige, så jeg elsker at se noget vildskab. De to er bedste venner og ville aldrig skade hinanden, sagde John Lammers.

De to stridshaner blev talt til fornuft, det hele endte i et håndtryk, og træner John Lammers sagde efter episoden, at han faktisk var glad for at se noget temperament på træningsbanen.

Bølgerne gik højt til en vildt intens EfB-træning fredag, og en enkelt gang skvulpede det over, da Rodolph Austin og Yuri Yakovenko var ved at komme op at slås.

- Det, tror jeg, at du har helt ret i. Nederlaget i Aalborg var måske lige præcis det, vi havde brug for for at vågne. Vi har ikke rigtig været der med den energi, vi havde i sidste sæson, men jeg tager den intense træning i dag som udtryk for, at vi nu ved, at det er alvor, siger Markus Halsti.

- Så måske det var godt, I fik en ordentlig øretæve, for hvis I havde tabt 1-0 og havde været uheldige, havde I måske stadig gået rundt og troet, at det nok skulle komme?

- Vi er blevet lidt for dovne og finder slet ikke tilbage i vores organisation hurtigt nok, når vi eksempelvis mister bolden. Det er i høj grad også mit ansvar som anfører og forsvarsspiller. Men vi har nok løbet rundt med den der følelse, at det hele nok skal komme, vi spiller jo godt nok.

Ikke så meget snak

Han har i sin pænt lange karriere aldrig prøvet at starte en sæson med syv kampe - inklusive de to kampe i Europa, uden sejr, og han roser både holdet og trænerne for at tackle situationen godt og ærligt. Og for ikke at snakke hele situationen ihjel.

- Det er vigtigt, at man ikke snakker for meget. Vi havde et godt møde i mandags, hvor alle var ærlige og ikke bare sad og pegede fingre ad de andre, og siden har vi ikke snakket så meget, vi har bare trænet hårdt, fortæller Markus Halsti, der heller ikke har overdrevet sin opgave som mental indpisker i denne uge.

- Det ville virke helt forkert, hvis jeg hele tiden gik rundt og spurgte alle, om de nu havde det godt, og om de havde spist rigtigt. Jeg har forsøgt at agere, som jeg plejer, og så har jeg selvfølgelig haft fokus på at passe mit arbejde, for jeg var jo også en af dem, der fejlede i Aalborg, erkender Markus Halsti.