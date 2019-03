EfB-anfører lettet efter vild sejr: Austin ville kramme hele verden

- Det var den fedeste måde at vinde på. Vi elsker åbenbart drama i denne klub, grinede Austin med henvisning til, at oprykningen mod Silkeborg i sidste sæson også foregik på en yderst dramatisk facon.

- Jeg var lykkelig, fordi vi vandt, men jeg var også lettet, fordi det var mig, der lavede straffespark. Vi laver alle fejl, men det havde ikke været til at bære, hvis min fejl skulle have kostet os en plads i top seks. Derfor var jeg bare så glad, også fordi vi endnu en gang viste, at vi står sammen, når det virkelig gælder, sagde Rodolph Austin, der på en måde faktisk glædede sig over, at kampen fik en så vanvittig afslutning.

Kauko havde en plan

Det var så ikke lige noget, Joni Kauko tidligere var stødt på - og da slet ikke i en karakteristik af sig selv, men han erkendte gerne, at han havde været lidt snu før den afgørende scoring.

- Jeg havde lige lavet et frygteligt indlæg, jeg lå ude ved hjørneflaget, var helt færdig og tænkte bare "fuck". Da var det jo slut. Vi havde ikke mere at give af. Men så så jeg, at alle løb tilbage, ingen kiggede på mig, og så tænkte jeg faktisk, at hvis han smider bolden nu, har jeg en chance, forklarede Joni Kauko om et af den slags mål, han aldrig nogen sinde har lavet før. At det blev det afgørende i en afgørende kamp, gjorde ikke oplevelsen mindre vild.

- Jeg kan godt følge dem, der mener, at det er federe at vinde på denne måde end at vinde 4-0, men jeg havde nu også kunnet leve med 4-0, grinede Joni Kauko.

Men 2-1 var altså nok til en plads i medaljespillet, og det ser den slidstærke finne naturligvis frem til - dog med en løftet pegefinger.

- Vi har intet at tabe i de kampe, men personligt kan jeg faktisk bedst lide, når der står en hel masse på spil. Vi kan spille frit, men vi skal ikke begynde at slappe af, og bare rolig, hvis der er nogen, der gør det, skal jeg nok sørge for, at det stopper med det samme, lovede Joni Kauko.