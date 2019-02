EfB-anfører: Vi ligner ikke et tophold

Nederlag i Aarhus.

Sejr hjemme over Brøndby.

Nederlag i Hobro.

Det er meget vanskeligt at finde en linje i det, EfB præsterer lige nu. Holdet slingrer derudad i dette forår, og det irriterer anfører Markus Halsti, der efter 0-2 i Hobro måtte erkende, at EfB på ingen måde lignede et tophold. Og da slet ikke lignede det hold, der for en uge siden slog Brøndby efter sæsonens måske bedste præstation.

- Vi har selv bragt i denne position, så selvfølgelig har vi fortjent det, men vi må også bare indrømme, at vi ikke spiller som et tophold på sådan en dag. Der har vi stadig meget at lære. Jeg siger ikke, at vi bare sådan uden videre skal kunne tage til Hobro og vinde, men vi skal i hvert fald præstere bedre, end vi gør i dag.

- Har du en forklaring på, hvad der gik galt?

- Igen bliver det første mål afgørende, for vi har altså ikke et hold, der har det godt med at skulle jagte et mål. Da de kommer på 1-0, står jeg ikke med følelsen af, at vi er tæt på at komme tilbage, og det skal vi selvfølgelig også være bedre til.

- Hvor meget betød den dårlige bane for jeres muligheder for at komme tilbage i kampen?

- Det er klart, at den gør det sværere at spille hurtigt, og det er jo det, vi skal skabe vores chancer på. Vi har ikke en Paul Onuachu inde i feltet, som vi bare kan sigte efter, vi skal spille os til vores chancer, men omvendt skal vi ikke bruge banen som undskyldning for noget som helst. Hobro har helt sikkert et hold, der passer bedre til sådan en bane, men forholdene var jo ens for begge hold. Og igen - som tophold skal vi bare kunne omstille os til den slags forhold, sagde Markus Halsti.

- I har en lidt hård uge med tre kampe på syv dage, hvor meget kan I satse på pokalkampen i Odense på onsdag?

- Der er fuldt fokus på pokalkampen, selv om der er en vigtig superligakamp tre dage senere. Som fodboldspiller er det altid sådan, at man meget gerne vil spille hurtigst muligt, når man præsteret så dårligt, som vi gjorde i dag, sagde EfB-anføreren.