EfB-anfører: Det var en rigtig EfB-sejr

Markus Halsti erkendte gerne, at spillet mod Lyngby lod meget tilbage at ønske, men han var meget tilfreds med attituden og pointene. Træneren vil bruge kræfter på at bygge Adrian Petre op i den kommende uge, men han stiller også krav til rumæneren.

- Vi stod nok længere tilbage på banen i anden halvleg - også inden det røde kort - end vi havde ønsket, men det er grundlæggende sådan her, vi skal vinde vores kampe. Vi er ikke Barcelona og skal ikke vinde vores kampe ved skønspil, vi skal arbejde hårdt, vi skal stå godt defensivt, og så skal vi slå til på en eller to af de chancer, vi får, sagde Markus Halsti.

- Men hvis det stod til mig, vandt vi 1-0 hver gang. Der findes ikke noget bedre end at kæmpe sådan en smal sejr hjem. Det er nok, fordi jeg har lidt en svensk fodboldopdragelse, og fordi jeg er forsvarsspiller, men for mig er 1-0-sejre bare de bedste, sagde Markus Halsti, der kaldte sejren over Lyngby for en rigtig EfB-sejr.

EfB-anfører Markus Halsti var en yderst tilfreds mand efter 1-0-sejren over Lyngby, selv om han uden tøven erkendte, at spillet havde været alt andet end prangende.

Kun pointene tæller

Det sørgede anføreren så selv for, da han kort før pausen stod helt rigtigt og fik ekspederet bolden i nettet efter et hjørnespark. Tilfældigt?

Ikke helt, forklarede han.

- Det var planlagt, at Joni (Kauko, red.) og jeg skulle løbe til forreste stolpe, så placeringen var ikke tilfældig, men det er selvfølgelig lidt heldigt, at den ender for fødderne af mig, sagde Markus Halsti, der scorede sit første turneringsmål for EfB - og i øvrigt det første i det hele taget siden 2014 - dengang for Malmö FF.

- Men det var også på tide, jeg har haft fire-fem store chancer i min tid i EfB, smilte anføreren.

Træner John Lammers smilte også. Ret bredt endda. Og han gad ikke bruge mange kalorier på at tænke på, at spillet med bolden hakkede noget.

- Lige nu er der bare ikke andet end point, der tæller, så må spillet komme senere. Vi spiller for at vinde, konkluderede John Lammers, der erklærede sig meget tilfreds med de to nye i startformationen, Nicklas Røjkjær og Mark Brink.

- Det gør det svært for mig at stille holdet næste gang, mente træneren, der dog allerede nu kender én ny i startopstillingen mod Silkeborg på søndag. Yuri Yakovenko har karantæne, og det giver plads til Adrian Petre. Rumæneren lignede en hængt kat, da han efter træningen lørdag fik at vide, at han ikke skulle starte inde mod Lyngby, og han samtidig lignede en mand, der skal bygges mentalt op til opgaven på søndag.

- Vi tager fat i ham og arbejder med ham, men det skal først og fremmest komme fra ham selv. Det her kan være hans chance, sagde John Lammers, der med et smil på læben til sidst i samtalen lige nåede at så tvivl om, hvorvidt Petre overhovedet skal spille søndag.

- Det kan jo være, at vi henter to nye angribere i næste uge, sagde han med det, der lignede et hollandsk glimt i øjet.