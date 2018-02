Eagles-quarterback efter Super Bowl: Jeg er målløs

Philadelphia Eagles kan se frem til en modtagelse i hjembyen, der er en konge værdig, efter Super Bowl-sejren på 41-33 over New England Patriots.

Og helten over dem alle er quarterback Nick Foles, der blev kåret til finalens mest værdifulde spiller.

- Jeg er målløs. At være del af denne organisation og stå her er noget, du drømmer om som barn. At være lige netop her med konfetti flyvende omkring dig med den bedste gruppe af mænd, siger den 29-årige Foles ifølge nyhedsbureauet AFP.

Eagles fik en tidlig føring, men i fjerde periode lykkedes det Patriots at komme foran med et enkelt point. Nick Foles bevarede dog roen og sikrede sit hold sejren med det afgørende kast til en touchdown.

- Det er helt utroligt. Gud er utrolig, siger Nick Foles i et interview på banen efter kampen.

- Jeg følte mig rolig. Vi har et godt hold og gode trænere. Vi kom ind til kampen med selvtillid og gik bare ind for at spille fodbold, siger han.

Philadelphias cheftræner, Doug Pedersen, roser både holdet og dets tilhængere.

- Vi har ikke kun de bedste fans i verden. Nu har vi også det bedste hold, siger Doug Pederson.

Det tabende holds quarterback, den 40-årige Tom Brady, er trods skuffelsen, klar til at fortsætte karrieren i NFL.

- Jeg håber det virkelig, svarer han på et spørgsmål om, hvorvidt han vender tilbage næste sæson.

Holdkammeraten Rob Gronkowski, der lavede et touchdown, erkender, at Eagles var bedst.

- Ros til Eagles. De fortjente det, siger han og tilføjer:

- Det er ulideligt. Du knokler så hårdt hele året.