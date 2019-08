EM-afbud: Leon Madsen må trække sig efter voldsomt styrt

Leon Madsen har set sig nødsaget til at trække sig fra lørdagens løb i EM-serien på Vojens Speedway Center.

JydskeVestkysten kunne tidligere på ugen fortælle, at 30-årige Madsen har en diskusprolaps i lænden og skal opereres senere på året.

Det er dog ikke kvalerne med ryggen, som har fået Leon Madsen til at melde afbud.

Nu er det anklen og armen, som giver ham problemer. Fredag aften var han nemlig impliceret i et voldsomt styrt i en ligamatch i Polen, hvor Kenneth Bjerre også deltog.

Og Leon Madsen, der virkelig havde set frem til at skulle køre et løb i Danmark, er ekstrem ked af afbuddet.

- Det er en stor skuffelse, men sikkerheden kommer i første række. Jeg håber at kunne blive klar til grandprixet i Målilla om en uge, siger han.

- Jeg kan ikke støtte på anklen, og jeg har meget svært ved at løfte armen, så det er umuligt for mig at køre. Det kan jeg simpelt hen ikke.

En af sæsonens store mål for Leon Madsen var at forsvare EM-titlen, som han vandt i fjor.

- Nu glipper jeg et løb, og så bliver det umuligt. Heldigvis ser det også godt ud for mig i grandprixet. Det må jeg trøste mig med, men lige nu må jeg indrømme, at være pokkers positiv.

Leon Madsen er toer i kampen om EM-titlen, som han vandt i fjor, og på en delt førsteplads i kampen om det individuelle verdensmesterskab.