Dynekongen Lars Larsen åbner for køb af Silkeborg IF

Dynekongen Lars Larsen, der er grundlægger af forretningskæden Jysk, melder sig som en potentiel køber til Silkeborg IF, der har sat 1. divisionsklubben til salg.

Det skriver Midtjyllands Avis.

- Man skal ikke tro, at "det rige svin" bare altid står klar med pengepungen, uanset hvad det drejer sig om. Sådan er det også i det her tilfælde.

- Men hvis fansene er klar til at bidrage, og resten af byen også bakker op med køb af eksempelvis 49 procent af aktierne, kan det da godt være, at jeg vil købe 51 procent, siger Lars Larsen til avisen.

Forretningsmanden bor selv i Silkeborg Kommune og har i forvejen en aktiepost i klubben.

Han regner ikke med, at han skal have den helt store pengepung frem for at købe fodboldklubben.

- Jeg blev engang tilbudt at købe AGF for en krone.

- Det er driften af klubben, der koster penge. Og hvis jeg kaster mig ud i sådan et projekt, så er det nok mere med hjertet, end det er med min forretningssans, siger Lars Larsen.

Interessen fra Lars Larsen kommer som en overraskelse for Silkeborgs direktør, Kent Madsen.

- Det er interessant, men også overraskende. Det er klart, at før vi gik ud i offentligheden med et muligt salg, spurgte vi vores største investorer, om nogen var interesserede. Og der var ikke kø, siger Kent Madsen.

Han vil nu kontakte Lars Larsen for at høre mere om hans interesse for klubben.