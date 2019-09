Dryp, dryp, dryp: Tre speedwaymatcher - tre aflysninger

SPEEDWAY: I mere end to timer arbejdede de dygtige banefolk onsdag aften på Varde Motor Arena i Outrup for at få gjort banen klar til det spændende opgør mod Fjelsted, hvor den samlede vinder går videre til den afsluttende superfinale.

De gjorde deres yderste, men i sidste ende vendte de to holds kaptajner og dommer Poul Erik Nielsen tommelfingeren nedad.

- Banen er simpelt hen ikke forsvarlig at køre på. Den er for uens, og det er bare sådan, at kørernes sikkerhed kommer i første række, og derfor kommer vi desværre ikke ud at køre i denne omgang. Det er ærgerligt, og vi er trætte af det, men der er desværre ikke noget at gøre ved det, sagde den erfarne dommer.

Hvornår matchen skal afvikles, er endnu ikke aftalt.

- Men den bliver kørt. Nu mødes holdene i Fjelsted næste onsdag, og så må vi se, hvornår det bliver i Outrup, tilføjede Poul Erik Nielsen.

Matchen Holsted mod Slangerup, hvor den samlede vinder får fordel af hjemmebane i den afsluttende superfinale, hvor medaljerne skal fordeles, og returmødet mellem Grindsted og Esbjerg, hvor sidstnævnte vandt det første møde med hele 55-32, skulle også have været afviklet onsdag, men det satte de massive nedbørmængder også en stopper for.