Drilsk skade holder SønderjyskE's nye lejesvend ude på ubestemt tid

I foråret kæmpede Dovbyk i FC Midtjylland for at vende tilbage efter en korsbåndsskade, men der var altså ikke nogen tegn på problemer, da SønderjyskE besluttede sig for at leje ham for resten af sæsonen.

Ildevarslende

Skaden er ikke alvorlig, men irritationen gør, at han ikke kan spille uden at have smerter.

Artem Dovbyk fik fuld spilletid i pokalkampen mod BK Viktoria og scorede to mål, men det er uvist, hvornår han kommer i kamp igen.

- Et helt ærligt svar er, at det er uvist. I bedste fald er han er med på bænken på søndag. I værste fald er han ude resten af efteråret, siger Glen Riddersholm.

Fraværet af Artem Dovbyk er en streg i regningen for SønderjyskE, der lejede ukraineren for at få flere muligheder i angrebet.

- Det er rigtig uheldigt for os, fordi vi havde lavet nogle prioriteringer i transfervinduet for at få plads til en ekstra dygtig angriber. Vi lider meget under, at han er ukampdygtig, siger SønderjyskE-træneren.

- FC Midtjylland sendte ham herned for, at vi kunne give ham noget spilletid, så de kunne bruge ham fremadrettet. Så for alle skulle det have være win-win. På den korte bane er det ikke win-win, men det vil jeg ikke afvise, at det stadig kan nå at blive.