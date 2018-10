Drew Brees kaster sig forbi legender og slår stor NFL-rekord

New Orleans Saints' quarterback Drew Brees har slået rekorden for flest kastede yards nogensinde i NFL.

Drew Brees cementerede natten til tirsdag sin status som en af de absolut bedste quarterbacks, der nogensinde har spillet i NFL.

Det skete, da han tog rekorden for flest kastede yards.

Den 39-årige New Orleans Saints-spiller overhalede først den legendariske Brett Favre, inden han tog rekorden ved at gå forbi den tidligere Indianapolis Colts- og Denver Broncos-quarterback Peyton Manning.

Brees passerede Mannings rekord med et 62 yards langt touchdownkast i slutningen af første halvleg halvleg i Saints' kamp mod Washington Redskins mandag aften i USA.

Dermed nåede Brees op på i alt 71.968 yards i karrieren. Og det er altså mere, end nogen anden quarterback har formået.

Brees er i gang med sin 18. sæson i verdens bedste liga for amerikansk fodbold. Han indledte karrieren i San Diego Chargers, men det er især i New Orleans, at karrieren har taget fart for Brees.

Han vandt Super Bowl i 2009-sæsonen, da Saints slog Indianapolis Colts. Han blev også kåret til finalens mest værdifulde spiller (MVP).

Selv om Brees aldrig er blevet kåret til MVP i en NFL-sæson, så har han været en af ligaens største profiler de seneste to årtier.

11 gange er han blevet valgt til NFL's allstar-kamp, Pro Bowl. To gange er han også blevet kåret til ligaens bedste offensive spiller.

Ud over rekorden for flest kastede yards sidder han på en række andre imponerende rekorder.

Han har blandt andet lavet flere succesfulde kast end nogen anden quarterback, og så har han rekorden for flest kampe i træk med mindst et enkelt touchdownkast (54 kampe).

Saints vandt nattens kamp med de overbevisende cifre 43-19.

Ud over at sætte rekord udmærkede Drew Brees sig ved at kaste 363 yards, tre touchdowns og nul interceptions.

Saints har nu vundet fire ud af sine første fem kampe i sæsonen. Redskins har vundet to og tabt to.