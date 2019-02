Drama om den sidste plads i top fire: Esbjerg Energy skal jagte sejren i Vojens

Esbjerg Energy er pisket til at vinde den sidste kamp i grundspillet ude mod SønderjyskE, og det ser Anders Krogsgaard fine muligheder for. I Vojens får Energy intet foræret, garanterer SønderjyskE-spiller Anders Førster.

SønderjyskE-Esbjerg Energy: Den sidste kamp i træningshallen - den sidste sejr.

Og selv om det ville være overdrevet at kalde det vemodigt for Esbjerg Energys spillere at forlade den midlertidige hjemmebane, var det for backen Anders Krogsgaard alligevel lidt specielt efter fredagens 8-3-sejr over Odense.

- Jeg har spillet i denne klub, siden jeg var fire år, så som Esbjerg-dreng er det da noget særligt at kunne se tilbage på, at jeg har været med til at spille turneringskampe i den hal. Det er der ikke så mange andre, der har oplevet. Og jeg tror faktisk også, at det for vores udlændinge har været en fin oplevelse, sagde Anders Krogsgaard, der dog i dagens natur glæder sig voldsomt til at løbe ind på isen i den nyrenoverede Granly Hockey Arena lige om lidt.

- I de seneste tre uger har jeg været derinde mindst en gang dagligt. Bare siddet og drukket en kop kaffe og glædet mig til at spille derinde. Det bliver stort, og det er fedt at tænke på, at det bliver derinde, vores skæbne skal afgøres i denne sæson, sagde Anders Krogsgaard.