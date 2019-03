Drama i Kolding: Dommere trækker blåt kort tilbage

- Der sad jo en hel hal og troede, at det var fordi, jeg havde sagt et eller andet dumt til dommerne, sagde han efterfølgende.

Dette betyder, at Kasper Irming ikke kan få karantæne, men det undrede og ærgrede KIF'eren, at han skulle udvises.

Dommerparret måtte efter kampen bruge en times tid på at se video og se klippet igennem med de implicerede parter, og dette fik dem til at annullere det blå kort, men fastholde det røde.

Blåt kort kan medføre indberetning og karantæne, og det sidstnævnte har KIF mindst af alt brug for med udsigten til afgørende kampe for at undgå nedrykning.

Irming havde været i karambolage med en modspiller, og kort efter blev han først præsenteret for det røde kort og dernæst et blåt kort.

- Blev revet ned

- Han er i karambolage med en modspiller, og så bliver han trukket ned. Han laver måske en bevægelse for at signalere "slip mig", men mere var der ikke, sagde KIF-træner Lars Rasmussen efterfølgende.

Irming selv mente, at det røde kort var i overkanten.

- Hvis nu vi kun havde tabt med to mål, kunne det jo nemt have sat spekulationer i gang om, hvad nu hvis jeg ikke var udvist, sagde Irming, som slet ikke mente, at episoden var dramatisk.

- Jeg spiller bolden og bliver revet ned, og min arm dingler rundt. Jeg synes, han skulle have haft to minutter for at hive mig ned, sagde Irming.

Med annulleringen af det blå kort er Irming med, når KIF slutter grundspillet med en udekamp ude mod Aalborg den 6. april. Med mindre KIF som ventet taber i Aalborg, og TMS Ringsted samtidig vinder sine sidste to kampe, skal KIF ud i nedrykningspil med flere andre hold.