Dortmund-træner roser dansk komet: Det var meget klogt

Dortmund-træner Lucien Favre kan kun være tilfreds med den udskiftning, han foretog i pausen i Champions League-kampen mod Monaco onsdag aften.

Stillingen var 0-0, da Favre hev kantspilleren Marius Wolf ud og erstattede ham med den unge dansker Jacob Bruun Larsen.

Champions League-debutant Bruun Larsen skulle nemlig kun bruge fem minutter på banen, inden han sparkede Dortmund foran med 1-0 og dermed på vej mod det, der skulle vise sig at blive en klar 3-0-sejr.

- Bruun Larsen har spillet meget på det seneste, og det var tid til at give ham et hvil. Han kom på banen fra anden halvlegs start og lavede omgående et mål.

- Hans løb før 1-0-scoringen var meget klogt, siger Lucien Favre til klubbens hjemmeside.

20-årige Jacob Bruun Larsen stod senere i kampen for oplægget til Marco Reus' mål til 3-0 og har i det hele taget haft en festlig uge i den tyske storklub.

Sidste onsdag lavede han sit første bundesligamål, da Dortmund smadrede Nürnberg med 7-0. Tre dage senere var han på pletten igen i 4-2-sejren i Leverkusen.

Onsdag aften fulgte han så op med det vigtige åbningsmål mod Monaco.

- Det hele gik meget stærkt. Jeg skulle hurtigt på banen og nåede ikke at tænke meget over det. Træneren sagde, at jeg skulle nyde det og tro på mig selv.

- Ved mit mål startede jeg mit løb på det rigtige tidspunkt. Jeg er virkelig glad, og det er ikke helt gået op for mig, hvad der skete, siger Jacob Bruun Larsen.

Den talentfulde spiller med en fortid i Lyngby blev onsdag udtaget til det danske U21-landshold, der 12. oktober møder Polen i EM-kvalifikationen.