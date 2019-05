Dortmund-bosser godkender sæson efter tabt mesterskab

Ledelsen i bundesligaklubben Borussia Dortmund godkender sæsonen, selv om klubben forpassede en god mulighed for at bryde Bayern Münchens mesterskabsdominans.

2. februar havde Dortmund syv point ned til rivalen, men gennem et mindre vellykket forår gled mesterskabet klubben af hænde.

Dortmunds administrerende direktør, Hans-Joachim Watzke, ser alligevel lyst på, at klubben indtil lørdagens sidste spillerunde havde muligheden for at løbe med guldet.

- Vi skulle bare have vundet en kamp mere i løbet af sæsonen, så havde vi været mestre. Men det her er kun starten på vores udvikling, for alle kan se, hvor meget potentiale det her hold har.

- Vi vil gøre alt for, at vi også kan følge med Bayern i de kommende år, siger direktøren ifølge AFP.

Lørdag vandt Dortmund med 2-0 ude over Borussia Mönchengladbach, men sejren var ikke meget værd, da Bayern München på eget græs sikrede mesterskabet med en knusende 5-1-sejr over Eintracht Frankfurt.

Dortmund hentede 76 point i 34 kampe, og det er mere end godkendt, mener klubbens cheftræner, Lucien Favre.

- Det har været en meget god sæson med mange spændende kampe. Vi lukkede nogle unødvendige mål ind undervejs, og det har vist sig at koste dyrt, selv om vi kunne vinde mesterskabet helt til det sidste, siger cheftræneren.

Sportsdirektør Michael Zorc er også glad for de præstationer, han har set fra et ungt Dortmund-hold med fremstormende talenter som Jadon Sancho, Dan-Axel Zagadou og Jacob Bruun Larsen.

- Vi har spillet en meget god sæson, og vi har opnået tredjeflest point i klubbens historie. Vi har spillet på et meget højt niveau i lang tid, og vi gjorde det godt i Champions League.

- Vi skal bruge sæsonen som motivation til også at angribe i de kommende år, siger sportsdirektøren ifølge klubbens hjemmeside.

Anfører Marco Reus medgiver, at Bayern München fortjent vandt mesterskabet.

- Vi følte virkelig, at vi kunne have vundet titlen, men i sidste ende fortjente Bayern den. De var en smule bedre, fordi de havde mere erfaring og viste en anden mentalitet på banen, siger Reus.

Dortmund vandt senest mesterskabet i 2011/12-sæsonen. Siden har Bayern München vundet Bundesligaen hver sæson.