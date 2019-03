Dopingskandale ruller: Estisk skiløber indrømmer doping

Dopingskandalen fra ski-VM i østrigske Seefeld er godt i gang med at sprede ringe i vandet, og mandag aften bukkede en langrendsløber under for presset.

33-årige Algo Kärp fra Estland indrømmer, at han har bloddopet sig med hjælp fra den tyske læge Mark Schmidt, skriver det norske medie VG.

Efter at fem atleter blev afsløret ved razziaen under ski-VM, har to østrigske cykelryttere efterfølgende indrømmet bloddoping, og Algo Kärp bliver dermed den ottende atlet fældet af afsløringerne.

- Jeg vælger at stå frem, selv om jeg risikerer at ødelægge mange relationer. Jeg kan ikke leve med mig selv, hvis ikke jeg fortæller dette. Jeg angrer dybt, at jeg tog så dum en beslutning, siger esteren.

Landsmændene Andrus Veerpalu og Karel Tammjärv blev afsløret under razziaen, og Kärps forklaring flugter med Tammjärvs udlægning.

Begge hævder at have påbegyndt bloddoping i 2016, efter at deres træner Mati Alaver havde sat dem i kontakt med Mark Schmidt.

Algo Kärp hævder dog, at bloddopingen ikke hjalp ham til bedre resultater.

- Det er ret ironisk, at jeg lavede mit bedste resultat, mens jeg var ren, siger han.

Den tyske læge Mark Schmidt er centrum for dopingskandalen, da han menes at være bagmanden i et større netværk.

Efter razziaen i Seefeld kom det frem, at Mark Schmidt i specialfrysere i en garage i byen Erfurt har opbevaret omkring 50 poser med blod, som menes at stamme fra atleter.

Derfor ventes skandalen også at gribe om sig, når dna-resultaterne fra blodposerne kommer.

Lægen risikerer en fængselsstraf på op til ti år.