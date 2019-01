- Peter Mikkelsen er helt klart den bedste dommer, vi nogensinde har haft.

Sådan lyder det fra den tidligere dommerkollega Claus Bo Larsen i minde om Peter Mikkelsen, der onsdag døde efter længere tids sygdom.

Dommerlegenden blev 58 år og har de seneste år været bundet til en kørestol, efter at en kræftsygdom spredte sig og lammede hans ene side.

Som 38-årig stoppede Peter Mikkelsen dommerkarrieren. Men selv om det er over 20 år siden, at Mikkelsen har dømt en fodboldkamp, vil han blive husket som dommertalentet, der fik de danske dommere på verdenskortet.

- Han har sørget for at få de danske dommere på verdenskortet, og det, han har præsteret, er helt unikt. Han var bare langt forud for sin tid, den måde han dømte på.

- Han var i fantastisk god form, da han dømte på topplan. Han var stort set usynlig, når han dømte en kamp. Man lagde ikke mærke til ham, fordi han lod spillet køre og blandede sig mindst muligt.

- Det var bare nemt at stå som reservedommer for ham ude på sidelinjen, fordi han havde styr på tingene, siger Claus Bo Larsen.

Peter Mikkelsen, der i 90'erne dømte både VM- og EM-kampe, fik da også international anerkendelse for sine dommerpræstationer.

Den Internationale Forening for Fodboldhistorie og Statistik (IFFHS) kårede ham til verdens bedste dommer i 1991 og 1993.

Men vigtigst af alt var Peter Mikkelsen en dommer, der kunne stå ved sine fejl og var vellidt af både spillere og trænere, mener Claus Bo Larsen.

- Han havde han en meget lille fejlmargin, men samtidig var han også en af de få, der altid stod frem, hvis han lavede en fejl, og beklagede frem for at pakke det ind.

- Han gav altid spillerne lov til at komme ud med deres frustrationer og lod dem afreagere. Det var også derfor, at spillerne elskede ham. Og klubberne var glade for at se ham, fordi de vidste, at der var styr på tingene.

- Her var simpelthen en dommer, der gik ind i kampene med krop og sjæl og dømte på et meget højt niveau. Så han vil selvfølgelig blive savnet, siger den tidligere topdommer.