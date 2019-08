Dommerchef: De skulle have sparket i modsatte ende

Det havde været klogere at sparke i den modsatte ende i Parken, da pletten var ødelagt, mener Claus Bo Larsen.

Ingen kunne finde straffesparkspletten, da FC København og Røde Stjerne skulle afgøre tirsdagens Champions League-kvalifikationskamp.

Røde Stjerne endte med at gå videre efter et drama, hvor flere bolde røg højt over målet på grund af de ringe forhold i Parken.

Selve pletten var omdannet til en mudderpøl, og det gjorde det vanskeligt for skytterne, hvor 9 ud af 22 straffespark blev brændt.

Den tidligere topdommer Claus Bo Larsen, som er chef for de danske superligadommere, har aldrig været ude for noget lignende i sin karriere, og mener, at de burde være rykket ned i den anden ende af Parken.

- De måtte gerne flytte straffesparksfelt. Hvis begge hold havde sagt til dommeren, at de ikke kunne sparke i den ende, og de var blevet enige om det, så kunne de godt have gjort det.

- Det havde nok været den klogeste beslutning. Det havde givet bedre muligheder for at sparke ordentlige straffespark, siger Claus Bo Larsen.

Han uddyber endvidere, hvordan holdene kunne være nået til enighed om at flytte ned i den anden ende af Parken.

- FCK kunne have spurgt dommeren, om de kunne gå ned i den anden ende. Det kunne man godt have gjort.

- Hvis jeg ikke havde fået en henvendelse fra spillerne, så havde jeg heller ikke gjort noget.

- Hvis de var kommet hen til mig og spurgt, og alle var enige, så kunne man have taget en fælles beslutning om at gøre det, fordi betingelserne ikke var i orden, siger Claus Bo Larsen.

Han understreger, at de ikke måtte flytte bolden fra pletten, den skulle være placeret nøjagtigt 11 meter fra målet.

Spillerne måtte gerne trampe og stampe omkring pletten, som de gjorde, selv om det var med til at forværre forholdene.

- Ja, selvfølgelig må de det. Problemet var, at de trampede der, hvor de lagde bolden. De skulle have stampet ved siden af, der hvor støttebenet skulle være, mener han.

FCK-kommunikationschef Jes Mortensen fortæller, at betingelserne var gjort vanskelige af regn og manglede mulighed for at bruge taget i Parken.

- Det havde regnet massivt i København, hvor vi ikke havde mulighed for at sætte taget over, da der var spændt nogle net fast i det på grund af sikkerhedsforanstaltningerne ved udebaneafsnittet.

- Der blev trænet på banen af begge hold dagen inden, hvor der blandt andet også var blevet trænet straffespark.

- Oveni kom der 120 minutters højintens kamp. Tilsammen gav det vanskelige forhold. Det var ens for begge hold, og vi trak desværre det korte strå denne gang, lyder det fra Jes Mortensen.

Om muligheden for at flytte straffesparkskonkurrencen ned i den anden ende af Parken, hvor de serbiske fans sad, er svaret fra FCK mere kortfattet:

- Der var lodtrækning, og så bliver der valgt. Det er dommerens kald, om den skal flyttes.