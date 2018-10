Dommer erkender fejl: Brøndby skulle have haft straffe

Dommer Morten Krogh erkendte efter Brøndbys kamp mod Horsens, at Kamil Wilczek burde være tilkendt et straffe.

Brøndby blev snydt for et straffespark i søndagens 1-2-nederlag hjemme til AC Horsens i Superligaen.

Det indrømmede kampens dommer, Morten Krogh, da han havde set tv-billeder af en kontroversiel situation.

I slutminutterne faldt Brøndby-angriberen Kamil Wilczek til jorden i feltet efter en duel med Horsens-stopperen Sonni Nattestad.

Dommeren vurderede under fodboldkampen, at Nattestad blev skubbet, men de langsomme gengivelser viste en anden historie.

- Ude på banen har jeg en vurdering af, at Kamil Wilczek puffer forsvarsspilleren i ryggen.

- Efter at vi har set den igen, så må jeg desværre indrømme, at der er et benspænd af forsvarsspilleren på Kamil Wilczek. Derfor er der straffespark, siger Morten Krogh til tv3sport.dk.

Tidligere i kampen blev Brøndbys målmand Benjamin Bellot udvist for en hård tackling mod Horsens-angriberen Kasper Junker.

Den kendelse er dommeren fortsat godt tilfreds med.

- Det er forseelsen i sig selv. Benspændet i sig selv er til en udvisning.

- Vi vurderede farten i tacklingen samt muligheden for og viljen til at spille bolden. Ud fra de kriterier er det en udvisning, siger Morten Krogh til tv-stationen.

Brøndby har efter nederlaget til Horsens tabt de seneste tre kampe i Superligaen.