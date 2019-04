Dommer er klar til at afblæse derby ved homofobiske tilråb

Det bliver karrierens største kamp for Jørgen Daugbjerg Burchardt, når han skal dømme opgøret Brøndby-FCK.

Det bliver den 36-årige dommer Jørgen Daugbjerg Burchardt, der skal styre fløjten, når Brøndby og FC København søndag mødes i Superligaen.

Jørgen Daugbjerg Burchardt er i yderste konsekvens parat til at afblæse opgøret, hvis der opstår gentagne tilfælde af homofobiske tilråb.

Det sker i kølvandet på sagen om homofobiske tilråb mod Viktor Fischer i en FCK-kamp ude mod OB i søndags.

Derudover kom en gruppe Brøndby-fans med homofobiske smædesange mod Fischer i mandagens ligakamp ude mod FC Nordsjælland.

- Jeg bliver godt klædt på, særligt nu hvor jeg har fået lejlighed til at forberede mig ekstra godt efter alt det, der er sket med Viktor Fischer.

- Derudover drøfter jeg scenarier og retningslinjer med de ansvarlige omkring kampen, sikkerhedsfolk og DBU's sikkerhedsrepræsentant på kampdagen, siger Jørgen Daugbjerg Burchardt til B.T.

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har indskærpet over for dommere, hvordan de skal agere i den slags situationer med homofobi.

Dommeren skal først stoppe kampen, og det skal annonceres over højttalerne, at tilråbene skal stoppe.

Sker det ikke, så skal spillet igen afbrydes, og spillerne skal gå fra banen, mens meddelelsen til tilhængerne gentages.

Hvis tilråbene bliver ved, skal kampen afblæses, forklarer dommeren.

- Vurderer vi her, at det er ansvarligt at genoptage kampen, kommer vi ud. Herefter skal balladen gerne stoppe, ellers iværksætter vi step tre, og så bliver der ikke spillet mere fodbold på det stadion den dag.

- Kort sagt: Jeg føler mig godt forberedt til søndagens kamp, siger Jørgen Daugbjerg Burchardt til B.T.