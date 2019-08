Debuten som professionel endte med nederlag for cubanske Robeisy Ramirez, der vandt OL-guld i 2012 og 2016.

To gange har bokseren Robeisy Ramirez taget olympisk guld, og cubaneren er blevet spået en stor karriere i professionel boksning.

Debuten i de professionelles rækker gik dog slet ikke som forventet for 25-årige Ramirez.

I en kamp i fjervægt i Philadelphia mødte han den upåagtede amerikaner Adan Gonzales, der allerede efter 20 sekunder sendte det store boksehåb i kanvassen.

Robeisy Ramirez kom dog på benene igen, men tabte på point.

To dommere havde efter kampens fire omgange amerikaneren som vinder, mens den tredje og sidste dommer havde den olympiske mester til at tage sejren.

Amerikanske Adan Gonzales slog bagefter fast, at han ville have følt sig snydt, hvis han ikke havde vundet. Det var hans blot femte sejr i ni professionelle kampe.

- Da de annoncerede split-afgørelsen, vidste jeg, at de var nødt til at give mig sejren, ellers ville der have været noget helt galt, sagde amerikaneren ifølge AP.

Robeisy Ramirez annoncerede allerede sidste år, at han ville skifte amatørboksningen ud med en professionel karriere.

I 2012 tog han guld ved OL i London i fluevægt, og fire år senere gik han en vægtklasse op og triumferede i bantamvægt ved legene i Rio.