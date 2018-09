Djokovic er klar til US Open-finale efter magtdemonstration

Den serbiske tennisstjerne Novak Djokovic er klar til sin ottende finale ved grand slam-turneringen US Open.

Natten til lørdag viste han ingen nåde over for sin japanske modstander, Kei Nishikori, der blev sendt ud i semifinalen med cifrene 6-3, 6-4, 6-2.

Den 31-årige serber, der i juli vandt Wimbledon, skal søndag møde argentineren Juan Martin del Potro i finalen.

Del Potro sikrede sig finalepladsen, da verdensetteren Rafael Nadal, måtte trække sig med en knæskade efter at have tabt de to første sæt i den første semifinale.

Djokovic missede US Open sidste år på grund af en skade i albuen. Efter en operation er han vendt tilbage til ATP-touren med uformindsket styrke.

Han var således altdominerende i semifinalen mod Nishikori, der havde svært ved at holde sin egen serv.

Således tilkæmpede Djokovic sig hele 17 breakbolde i kampen og kunne løfte hænderne i vejret i triumf efter blot to timer og 23 minutters spil på Arthur Ashe Stadium.

Djokovic har vundet US Open to gange tidligere og har i alt 13 grand slam-trofæer i sit pokalskab.