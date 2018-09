Divisionsklub har opfordret spillere til at sige ja til DBU

I Tarup Paarup er man åbne for at sende spillere til landskamp i Slovakiet. Andre fynske klubber er skeptiske.

Mens klubber som Frem og Brønshøj mandag meldte ud, at de ikke vil levere spillere til DBU's nødlandshold, er andre divisionsklubber mere åbne.

Eksempelvis har den fynske 2. divisionsklub Tarup Paarup opfordret sine spillere til at takke ja til DBU's tilbud om at spille landskamp i Slovakiet.

- Jeg har sendt DBU's henvendelse videre til spillerne og opfordret til at bakke op om DBU. Vi har kun amatørspillere, som ikke er medlem af Spillerforeningen, og derfor kan de sige ja.

- De kan også sagtens vælge at være solidariske med spillerne. Det vil jeg ikke blande mig i, siger sportschef Jesper Rasmussen til TV2 Fyn.

- Som klub er vi jo en del af arbejdsgiversiden og derfor ville det være upassende ikke at bakke op om arbejdsgiverne, lyder det fra Jesper Rasmussen.

Til gengæld er der skepsis i andre fynske klubber. I Dalum har man ingen fælles linje, men formand Jan Hansen opfordrer spillerne til at tænke på, at de kan blive upopulære ved at takke ja.

Han ærgrer sig samtidig over, at klubben skal trækkes ind i konflikten.

En anden odenseansk forstadsklub, Marienlyst, ønsker ifølge Fyens Stiftstidende ikke at hjælpe DBU med spillere.

DBU har været på jagt i de lavere divisioner efter spillere til landsholdet, fordi konflikten forhindrer de 23 udtagne landsholdsspillere at stille op i Slovakiet.