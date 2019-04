Disciplinærinstans fastholder straf til Jonas Wind

Instansen fastholder den advarsel, som FC Københavns Jonas Wind modtog for usportslig opførsel den 31. marts.

FC Københavns Jonas Wind får ikke annulleret den advarsel, han fik for skuespil i superligakampen mod Esbjerg den 31. marts.

Det har Fodboldens Disciplinærinstans besluttet.

FCK var utilfreds med dommen og havde derfor bragt den for instansen med henblik på at få nedsat karantænepointene.

Men det lykkedes altså ikke. Kampens dommer, Mads-Kristoffer Kristoffersen, har valgt at fastholde advarslen efter at have genset episoden på video, og derfor har instansen besluttet at fastholde Winds karantænepoint.

Det betyder, at Wind afsoner karantæne i FCK's kamp mod OB på søndag.

Advarslen fik Wind, få minutter efter at Mohamed Daramy havde bragt FC København foran i 1-0-sejren over Esbjerg.

Mads-Kristoffer Kristoffersen vurderede, at FCK-angriberen forsøgte at filme sig til et frispark, og han gav ham derfor en advarsel.

Det var Winds anden advarsel i kampen, og dermed måtte han forlade banen og se frem til karantæne.

Efter kampen var FCK-manager Ståle Solbakken ikke tilfreds, og han regnede med, at advarslen og dermed karantænepointene ville blive annulleret.

- Jeg regner med, at dommeren ringer til mig og siger, at det var helt håbløst, og at udvisningen bliver trukket tilbage, sagde Solbakken efter kampen.

Også hovedpersonen selv afviste blankt, at der var tale om skuespil.

- Min intention var ikke at lave skuespil - det ville være dumt, når jeg havde et gult kort i forvejen. Jeg prøvede bare at undvige, sagde Wind efter kampen.

Disciplinærinstansen har også behandlet en advarsel, der blev givet til Randers FC's Kevin Conboy i superligakampen mod AaB 31. marts for "benspænd uden fare for sin modstander".

Efter at have set episoden igennem på video erkender kampens dommer, Mikkel Redder, at der var tale om en forkert dom.

Derfor har instansen besluttet at nedsætte Conboys karantænepoint fra 17 til 0. Det betyder, at forsvarsspilleren kan være med i hjemmekampen lørdag mod Vendsyssel.