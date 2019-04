Homofobiske tilråb fra nogle af klubbens tilhængere bringer igen fodboldklubben Brøndby IF i centrum i en sag ved Fodboldens Disciplinærinstans.

TV2 oplyser, at Disciplinærinstansen på eget initiativ har åbnet en sag efter søndagens superligakamp mod FC København. Her står Brøndby-tilhængerne også anklaget for at have affyret fyrværkeri på stadion.

- I den sag vil indgå de forhold, som vi har konstateret i forbindelse med kampafviklingen, som kan være overtrædelse af reglerne.

- Det gælder regler for pyroteknik og de omstændigheder omkring sange og tilråb rettet mod en FCK-spiller (Viktor Fischer, red.) fra Brøndbys fans, siger Disciplinærinstansens formand, Jens Hjortskov.

Han oplyser, at der også er åbnet en sag mod FC København for brug af pyroteknik under kampen.

I sidste uge blev både Brøndby og OB idømt bøder på 25.000 for tilhængernes homofobiske sange mod Viktor Fischer i to forskellige kampe i forrige spillerunde.

I kendelsen skrev Fodboldens Disciplinærinstans, at der er nultolerance over for homofobi, og at der venter større sanktioner for klubberne i gentagelsestilfælde.

Jens Hjortskov vil dog ikke kommentere den igangværende sag over for TV2.

Viktor Fischer selv sendte roser til Brøndbys fans i søndags, fordi han ikke hørte nogen homofobiske råb eller sange, mens kampen var i gang.

- Det er jo først og fremmest en cadeau til Brøndbys fanklub, at det ikke eskalerede. Det er godt gået, synes jeg. Og jeg håber, at det bliver fulgt op. I en evighed vil jeg sige, sagde han.

Fischer mente ikke, at det betød det store, at enkelte Brøndby-fans ikke kunne dy sig under opvarmningen.

- Det bemærkede jeg også godt, men det gider jeg næsten ikke at bruge tid på. For de gjorde det ikke i kampen, sagde Viktor Fischer.

Disciplinærinstansen afventer nu en redegørelse fra både Brøndby og FC København om deres tilhængeres opførsel i søndagens derby.