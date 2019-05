Direktør for Amagers superligabejler: Forbudt for børn

To sejre, fem uafgjorte og fem nederlag. Sådan lød status for Fremad Amager efter 12 spillede kampe i 1. division i denne sæson.

Det kunne ligne en overlevelseskamp på sigt, men når Amager-klubben på lørdag møder Viborg på udebane i sidste spillerunde, lever drømmen om en oprykning til Superligaen i bedste velgående.

- Det var op ad bakke og så svært ud, men intet var umuligt. Jeg har hele tiden troet på projektet, og jeg havde fornemmelsen af, at det kunne lykkes, siger Fremad Amager-direktør Michael Jahn.

Fremad Amager har sin skæbne i egne hænder. For med en sejr i Viborg sikrer man tredjepladsen, der udløser to playoffkampe om en superligabillet mod klubben, der sluttede tredjesidst i Superligaen, Vendsyssel.

For mens Silkeborg og Viborg med henholdsvis 58 og 57 point kæmper om førstepladsen, har Fremad Amager på tredjepladsen 50 point, men Lyngby og Næstved - begge med 49 point - står på spring til at avancere.

- Det bliver en gyser, forbudt for børn. Men det er jo det, vi godt kan lide ved fodbold, og vi planlagde at ligge deroppe, siger Michael Jahn.

Mulighederne for at rykke op er mere favorable i denne sæson, hvor nummer et rykker direkte op, mens nummer to og tre får playoffkampe om en plads i den bedste række.

I næste sæson bliver chancen svækket, da Superligaen skæres fra 14 til 12 hold. Det medgiver direktøren.

- Der er bedre muligheder i denne sæson end i næste, hvor man skal vinde rækken for at rykke op. Og der er mange om buddet, da der er mange dygtige hold og ambitiøse projekter, og mindst et hold kommer ned fra Superligaen.

- Men i forhold til vores præstationer vil det ikke være umuligt, vurderer Jahn.

Med hvad er det, der er sket med disse præstationer siden den svage sæsonstart, som førte til et farvel til træner Jan Michaelsen og ansættelsen af bosnieren Azrudin Valentić?

Direktøren fremhæver, at holdet har fundet det gode spil hurtigere end forventet.

- Træneren har fået holdet til at fungere som en enhed og har integreret en del nationaliteter. Vi havde en god grundstamme af danske spillere, og nu har vi fået en masse spændende udlændinge integreret.

- De har fået sprogundervisning, for det kræver også tilvænning at flytte til Danmark, men alle har været gode til at hjælpe. Det har gjort udslaget, mener Michael Jahn.

Mens Fremad Amager skal til Viborg, har Næstved en hjemmekamp mod Thisted, der allerede er rykket ned. Lyngby skal på udebane møde FC Helsingør, der skal vinde for at holde liv i håbet om overlevelse.

Alle opgør i sidste spillerunde begynder lørdag klokken 13.45.