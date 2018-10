Direktør: E-sport skal fremtidssikre fodboldproduktet

Mens de traditionelle idrætsklubber kæmper med at hive motionsglade børn og voksne til sig, så er e-sport i voldsom udvikling. Interessen stiger, og det samme gør antallet af spillere.

Hos Divisionsforeningen, der på vegne af de danske topfodboldklubber er blandt medstifterne af den nye e-Superliga i computerspillet Fifa, frygter man dog ikke, at inddragelsen af e-sport vil blive en konkurrent til den almindelige Superliga.

- Vi vil gerne adressere det kæmpe publikum, der interesserer sig for både fodbold og Fifa og ad den vej være med til at gøre fodbolden interessant på de måder, som de nuværende og fremtidige generationer ønsker, siger Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen.

- Målet er at levere den optimale fodboldpakke til de nuværende og kommende generationer.

Fremfor konkurrence mellem de to produkter, almindelig topfodbold og topfodbold spillet på computer, tror direktøren, at der kan komme en synergieffekt i forhold til interesse.

Og oprettelsen af e-Superligaen er en idé, som har været på tegnebrættet i en rum tid.

- Potentialet er stort for Superligaen. Alle klubberne har jo hold inden for e-sport eller indsatser på vej, og klubberne og vi har længe gerne villet levere en e-fodboldturnering.

- Men det har også været meget afgørende for os, at det blev med samme kvalitet som Superligaen, siger Claus Thomsen.

Skulle nogen være i tvivl om, hvorvidt der er udvikling inden for Fifa som e-sport, så taler tallene for sig selv, mener Daniel Barnewitz, som er træner for Brøndbys Fifa-hold.

- E-sport, og især Fifa, har de seneste par år været i voldsom vækst. Specielt fordi EA (som udgiver Fifa, red.) er begyndt at finde ud af, hvor meget de kan få ud af at have denne her konkurrencescene, er der virkelig sat skub på.

- Præmiepengene er blevet tidoblet de seneste to år. Altså tidoblet begge år, fortæller han.

August "Agge" Rosenmeier er Danmarks største stjerne inden for Fifa-spillet og er på kontrakt hos FC Københavns e-sportssatsning North.

I 2014 blev han verdensmester, og han er glad for, at Danmark nu kan mønstre en stærk liga bakket op af landets største fodboldklubber.

- Det er en historisk dag for dansk Fifa og dansk e-sport at få etableret så struktureret og så professionel en liga på alle parametre. Også at det bliver vist på tv, siger han.

- Det er rigtig stort, og det er et kæmpe skridt, som jeg tror, at alle os, der har været på scenen i noget tid, har gået og hungret lidt efter.

E-Superligaen trykkes i gang 5. november og løber i syv uger.