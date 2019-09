Dimitrov nedkæmpede slidt Federer på fysikken

Foran 2-1 i sæt havde den 20-foldige grand slam-vinder Roger Federer kurs mod en plads blandt de sidste fire spillere i årets US Open, men bulgarske Grigor Dimitrov leverede et flot comeback i kvartfinalen.

Han afværgede hele fem schweiziske breakbolde i det tiende parti i fjerde sæt, hvor kampen kunne være tippet endegyldigt til Federers fordel.

I stedet tog 28-årige Dimitrov sættet, og Federer måtte have behandling inden femte sæt, hvor bulgareren tydeligt var ovenpå og vandt sikkert med 6-2.

Det gav Dimitrov karrierens første sejr over 38-årige Federer i ottende forsøg.

- Jeg kæmpede for at blive i kampen og tvinge ham til at blive på banen så længe som muligt, siger Dimitrov, som mærkede en forskel efter de fem afværgede breakmuligheder i fjerde sæt.

- Efter det begyndte han at gå lidt ned i tempo. Det er bedst af fem sæt, og alt kan ske.

At den useedede bulgarer fik vendt fjerde sæt, satte sig tydeligt hos Federer, som også begyndte at få problemer med fysikken.

- Jeg havde brug for noget behandling i den øverste del af ryggen og i nakken. Jeg havde brug for at få det løsnet op og knækket for at se, om det blev bedre, siger Federer ifølge Reuters.

- Men det her er Grigors øjeblik, ikke min krops øjeblik.

Dimitrov, som tidligere har været i semifinalen i både Wimbledon og Australian Open, skal nu møde russeren Daniil Medvedev i semifinalen.

Han vandt i 2017 sæsonfinalen på ATP Tour.