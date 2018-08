Diego Costa nyder finalerevanche mod Real efter fire år

Diego Costa skulle bruge mindre end et minut på at score til 1-0, da Atlético Madrid onsdag aften spillede mod Real Madrid i kampen om den europæiske Super Cup.

Senere scorede angriberen også til 2-2, og Atlético Madrid endte med at vinde kampen i Tallinn med 4-2 efter forlænget spilletid.

Dermed fik den spanske fodboldklub lidt revanche, efter at Real Madrid fire år i træk fra 2014 til 2017 havde ageret bøddel for Atlético i Champions League.

Heriblandt i finalerne i 2014 og 2016.

Champions League-finalen i 2014 var Diego Costas sidste kamp for Atlético Madrid, inden han skiftede til Chelsea, og han måtte endda lade sig udskifte tidligt med en skade.

- Jeg spillede reelt ikke med i den kamp, og jeg ønskede virkelig at spille en hel kamp mod Real.

- Jeg er virkelig glad for, at vi vandt. Virkelig, virkelig glad for, at vi vandt.

- Real Madrid har hele tiden vundet over os i disse finaler, men det var vores tur, siger Diego Costa til Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) hjemmeside.

Den brasilianskfødte spanier vendte i januar i år tilbage til Atlético Madrid, og han var i maj med til at vinde Europa League.

Onsdagens sejr glæder også Atlético Madrids cheftræner, Diego Simeone.

Den karismatiske argentiner var karantæneramt og måtte overvære kampen fra tribunen, mens assistenten, German Burgos, styrede Atlético-holdet fra sidelinjen.

- I andre finaler gik en række ting ikke vores vej, hvilket forhindrede os i at vinde.

- Vi vandt dog den spanske pokalfinale (i 2013 over Real Madrid, red.) og den spanske Super Cup (i 2014 over samme klub, red.), og nu vandt vi igen i Europa. Det giver os meget styrke og selvtillid, siger Diego Simeone.

Argentineren har været cheftræner for Atlético Madrid siden december 2011.